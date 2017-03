Maroon 5 : Cold, leur live super énergique chez Jimmy Fallon

Maroon 5 étaient les invités de Jimmy Fallon le 14 mars au soir, l'occasion pour le groupe de performer en live leur tout nouveau single, Cold mais aussi pour Adam Levine de répondre aux questions de l'animateur. Une chanson que le groupe avait dévoilé à l'occasion de la Saint-Valentin et qui devrait apparaître sur leur sixième album. Un album qui est en plein enregistrement comme l'a expliqué Adam au présentateur du Tonight Show. Les fans pourront compter sur une tournée de leur groupe préféré en 2018 d'après les dires du chanteur. Celui-ci en a également profité pour tacler le chanteur de country Blake Shelton, son ennemi préféré sur l'émission The Voice où ils sont tous les deux jurés.

Cold est une chanson où Maroon 5 explore encore et toujours les thèmes des relations sentimentales et des ruptures. Un titre dont la version studio a été enregistrée en featuring avec le rappeur Future. C'est le deuxième single extrait du nouvel album de Maroon 5. En octobre dernier le groupe avait dévoilé le titre Don't Wanna Know, en featuring avec Kendrick Lamar et qui s'est classé 6ème des charts américains. Pour le moment, on ne tient pas encore LE tube aussi fort que Sugar (2015) ou One More Night (2012). On a quand même très hâte de découvrir ce que le groupe nous réserve pour la suite...