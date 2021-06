Maroon 5 célèbre la sortie de son album avec le clip de Lost (VIDEO)

Il y a quatre ans, Maroon 5 faisait danser le monde entier avec Girls Like You, extrait de leur sixième album Red Pill Blues. Alors que le groupe de rock californien s'apprête à faire son grand retour avec l'opus Jordi, qui sera dévoilé ce 18 juin, ces derniers nous offrent le titre Lost avant la sortie de leur album tant attendu. Une chanson très émouvante -à l'image de l'intégralité de leur projet- puisqu'elle rend hommage à Jordan Feldstein, le manager du groupe, décédé en décembre 2017 des suites d'une crise cardiaque. "Cette tragédie nous est tombée dessus et ça a été de loin l'un des moments les plus tristes de nos vies, et de la mienne particulièrement. Je pense à lui tous les jours. Cela restera toujours un manque dans ma vie. Parfois je m'effondre, je pleure. Nous avons construit tout ça ensemble et ce ne sera jamais la même chose sans lui. Mais en même temps, je sais qu'il aurait voulu qu'on continue d'avancer" confiait Adam Levine, le leader du groupe, au magazine Variety.

Dans cette vidéo déjà visionnée plus de 3,3 millions de fois sur YouTube, les membres de Maroon 5 déambulent sur une plage déserte et brumeuse en costume. A la fin, Adam Levine n'hésite pas à plonger dans l'océan, où il rencontre une sirène. Un projet dans lequel le chanteur dit s'être énormément investit et au travers duquel il affirme que l'amour lui a permis de se relever après s'être perdu. Un morceau que l'on pourra éventuellement écouter en live puisque le groupe américain devrait enchaîner avec une immense tournée dans le monde entier !