Maroon 5 atteint des sommets avec le titre Girls Like You en featuring avec Cardi B

L'an dernier Maroon 5 sortait leur sixième album Red Pill Blues sur lequel apparaît le fameux Girls Like You qui nous a tant fait chanter à tue-tête -en voiture, sous la douche ou entre potes, au moins une ou deux fois. En featuring avec la rappeuse Cardi B et largement diffusé sur les ondes depuis le mois de mai, le morceau continue son ascension. La collaboration entre les deux genres est puissant et clairement efficace. Eh oui, Girls Like You s'est classé à la seconde place des charts américains durant près d'un mois et demi pour finalement se hisser sur la première marche du podium. Un exploit quand on sait qu'il s'agit là de la première chanson pop à se classer number one depuis janvier. Le rap étant généralement roi.

Maroon 5 atteint donc des sommets avec son titre mais Cardi B n'est pas non plus sans reste. La rappeuse s'inscrit comme la première female emcee à obtenir trois titres en tête de liste. Le tout en moins d'un an ! Adieu In My Feelings de Drake et bonjour I Like It, Bodack Yellow et Girls Like You. On en connait une qui doit ravie-nrdl Nicki Minaj.

Sachez aussi que Maroon 5 se produiront à la mi-temps du Super Bowl le 3 février prochain. Une scène très convoité qu'ils auront l'honneur de fouler !