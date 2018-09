Maroon 5, Ariana Grande, Imagine Dragons... le top 10 des hits de l'été 2018 selon Virgin Radio !

L'été se termine bientôt, c'est donc l'heure d'un petit récapitulatif des meilleurs sons qui ont accompagné ce dernier. Ariana Grande, Imagine Dragons, Jain, Maroon 5, KYGO... Ils n'ont pas chômé et nous on offerts des morceaux de taille. Que ce soit sur le trajet d'aller et/ou retour, sur la plage, les doigts de pieds en éventail, lors d'une balade en montagne ou pour quelques foulées dynamiques, on les a forcément eu à un moment donné dans les oreilles. Voici notre top 10 -non exhaustive, des meilleurs sons de l'été 2018.