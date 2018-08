Maroon 5 : Alerte, Adam Levine et sa bande annoncent une date en 2019 !

C'est LA bonne nouvelle du jour, si ce n'est de la semaine. Oui, Maroon 5 vient tout juste d'annoncer une date en France. Tenez-vous prêts, la formation américaine posera ses amplis à L'accorHotels Arena en juin 2019 ( le 11 juin 2019, pour être précis). Au programme, la présentation sur scène du dernier album de Maroon 5, Red Pills Blues - album fait de hits comme Wait, Girls Like You (avec Cardi B) ou encore What Lovers Do (ft. SZA). Maroon 5 fait partie de ces groupes capables de tenir sur la durée, de se ré-inventer et surtout, de livrer de véritables performances en live. Et si vous voulez en être, voici tout ce qu'il faut savoir :

D'abord, sachez qu'une pré-vente sera mise en place par AccorHotels Arena le 30 août de 10h à 18h. Mais c'est le vendredi 31 août que les choses sérieuses commenceront : la billetterie ouvrira donc vendredi à 10h. Côté tarifs, il faudra débourser 95 euros pour une catégorie 1. En cat.2, les billets seront à 78,50 euros tandis qu'en cat.3, ils seront à 67,50 euros. Enfin, ceux qui opteront pour la fosse doivent débourser 62 euros. Vous voilà parés pour décrocher vos billets ! Mais attention, les places partiront vite !

Et pour patienter d'ici là, on vous laisse revoir le clip de Sugar - l'un des meilleurs du groupe.