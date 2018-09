Maroon 5 : Adam Levine est l'égérie de la nouvelle pub Yves Saint Laurent (et c'est canon)

"Qu'importe ce que j'ai accompli, j'irai toujours plus loin", clame le chanteur dans le spot. Jamais la musique n'a eu autant la côte : pendant que Harry Styles est égérie Gucci et que James Bay pose pour Balmain, Adam Levine, lui, est le nouveau visage d'Yves Saint Laurent pour l'Eau de Parfum Y. Après six albums, Maroon 5 continue de se réinventer et d'être omnprésent dans le paysage musical - ce qui, évidemment, rend le leader bankable .

Réalisée par Colin Tilley, la vidéo nous plonge dans l'univers du leader qui, visiblement, ne s'arrête jamais. « L'histoire de Y se poursuit à travers une vision plus mûre. Celle d'un homme qui a réussi tout ce qu'il voulait accomplir mais qui a encore tant de questions auxquelles il se doit de répondre », a expliqé Stephan Bezy (directeur général international d'Yves Saint Laurent Beauté). Côté musique, on aurait pu miser sur un morceau de Maroon 5 mais à la place, la maison a choisi un morceau signé Cold War Kids (groupe alternatif américain). Ainsi, en fond, on entend le titre "So Tied Up" (à retrouver sur l'album L.A Divine). On vous laisse la regarder en boucle, on ne vous jugera pas !