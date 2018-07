Maroon 5 : Adam Levine, se confie au magazine Independent 

Il y a peu Maroon 5 nous gratifiait du clip vidéo Girls Like You en l'honneur de la femme, quelle qu'elle soit. Un hit devenu rapidement incontournable et qui rythmera sans problème tout notre été.

Maroon 5 c'est l'un des groupes de Pop Us les influents depuis leur premier album Songs About Jane dont tout le monde se souvient du titre phare This Love, qui a cartonné en 2002. Seize ans, déjà... Comme le temps passe vite ! Plusieurs albums plus tard -cinq, en fait, et une multitudes de changements dans les sonorités des morceaux, le groupe est toujours debout. Oui mais pour combien de temps encore ? Le sixième album Red Pills Blues est sortie en novembre dernier et jusqu'ici tout va bien pour le groupe puisqu'il est en tête du top 200 albums Billboard. Une deuxième place qui persiste, pour la troupe à Adam Levine, c'est plutôt une bonne nouvelle ! Une médaille d'argent méritée pour un album au nombreux featuring. Et pas des moindres ! On note surtout What Lovers Do en duo avec SZA et Whiskey avec ASAP Rocky. Des collaborations avec de grands noms qui leur permettent de garder leur place de groupe le plus populaire. Sur cette deuxième place, Levine boude : "Toujours numéro 2 !" Eh oui, Sam Smith les devance sur la plus haute marche du podium mais Adam n'est pas rancunier puisqu'il ajoute : "je trouve votre britannique Sam Smith, fantastique !" Concernant les changements de direction musicale du groupe, lui même, le coach de The Voice se confie.

"Je ne sais même plus ce qu'est vraiment Maroon 5. Nous occupons une place bizarre. Mais je suis fatigué des "tu ne devrais pas faire ca, tu devrais faire ça plutôt." Ce que je souhaite, c'est un groupe qui soit constamment en quête de grandeur... Led Zeppelin, The Who... Tous ces groupes voulaient être célèbre. Ils cherchaient la gloire. C'était rock and roll de vouloir que tout le monde écoute ton album. Mais au bout du compte, ils ont fini par arrêter d'être cool pour n'être que célèbre et c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendu !"

Adam Levine semble être en phase avec ce que le groupe propose et sait qu'ils resteront encore quelques temps sur le même chemin. Qu'ils feront de la musique pour la musique et non pour la célébrité. Il est même persuadé que sa place dans The Voice permet à Maroon 5 de rester sur les rails.

" The Voice nous a permis de prendre chacun un peu l'air. C'est bien d'avoir des distractions. Je pense que nous avions tout le temps été en tournée ou si nous faisions album sur album, nous n'aurions pas duré aussi longtemps. Étrangement, grâce à cette émission j'ai en quelque sorte réussi à améliorer notre crédibilité. Non ? "

Oui bon, en fait, on a pas tellement à s'inquiéter pour l'avenir du groupe puisque les garçons semblent être, toujours, dans une bonne vaine !