Marlin : Be Good dans Les Coups de Cœur de la rédac

Tous les lundis sur VirginRadio.fr on met à l'honneur une chanson dans les coups de cœur de la rédac. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur des artistes souvent encore (trop) méconnus. Après La Loi de Murphy d'Angèle, on change d'ambiance cette semaine avec la dernière pépite de Marlin intitulée Be Good. A 21 ans, le DJ est l'une des révélations électro de 2017, un artiste qui s'affranchit des étiquettes et qu'on vous a fait découvrir en interview il y a quelques semaines. Cet été il dévoilait Nights, un Ep très convainquant, reflet de ses nombreuses influences. C'est d'abord avec le tubesque 54321 que l'on est entré dans l'univers de Marlin mais celui ci nous réserve plus d'une surprise.

Be Good se trouve à la confluence des centres d'attraction de Marlin. Son goût pour les belles orchestrations y côtoie son amour du hip hop. Il a invité le rappeur Jared Samuel à chanter à ses côtés sur ce titre envoûtant. Un clip a été dévoilé, de nouveau réalisé par Panamaera (LP, Mai Lan), et celui ci nous propulse dans un univers onirique. Marlin et Jared Samuel y tombent tête la première dans des paysages divers, irrésistiblement attirés par la Terre. Si Be Good vous a plu, on vous invite à aller découvrir l'EP Nights sans plus attendre sur les plateformes légales de streaming !