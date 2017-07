Marlin : 54321, le nouveau clip du producteur prodige à suivre

Marlin n’a que 21 ans, et a pourtant déjà tout d’un grand. Depuis son plus jeune âge il s’amuse à manipuler toutes sortes d’instruments afin d’imiter son idole de toujours Michael Jackson et monte son premier groupe de rock dès l’âge de 12 ans ! Il commence à se faire remarquer dès ses 16 ans et son premier EP lui permet notamment de jouer en première partie de Selah Sue. Son nouvel EP N I G H T S est sorti le 7 juillet dernier et le multi-instrumentiste (batterie, piano, guitare…) a mis un an en tout à le produire entièrement, il se charge également de la partie vocale de 5 des 6 titres du disque. Un jeune prodige, on vous l’avait dit ! On vous invite vivement à vous procurer N I G H T S, dont le premier clip 54321 réalisé par Panamaera (Kendrick Lamar, ScHoolboy Q, Mai Lan…) est à découvrir sur VirginRadio.fr !

54321 a tout d’un titre qui risque de nous accompagner pour la fin de l’été et cartonner dans les prochains mois. On apprécie cette mélodique électro particulièrement soignée à la fois mélancolique et puissante, avec les beats de son entêtant refrain à l'énergie très rock. Marlin est un amoureux de la musique, il ne veut pas se situer dans une case et ça se sent, il a d’ailleurs justement déclaré « on peut aller à une soirée de techno le samedi soir et écouter du rock le dimanche. Le style n’a pas d’importance ». Un projet à suivre de très près !