Mark Ronson & Miley Cyrus : Nothing Breaks Like a Heart en live pour Graham Norton (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Mark Ronson et Miley Cyrus ont frappé fort avec Nothing Breaks like a Heart. On ne va pas se mentir, tout ce que touche le producteur se transforme en or : Mark Ronson a déjà fait ses preuves en signant Uptown Funk avec Bruno Mars, en travaillans avec l'immense Amy Winehouse ou encore plus récemment, en collaborant sur Shallow, extrait de A Star is Born. Bref, partout où il passe, Ronson brille. Cette fois, il a choisi de s'allier à l'une des plus grandes popstar de sa génération, Miley Cyrus. Et ce qui en ressort, c'est un vértiable hit. En plus d'être intemporel, Nothing Breaks like a Heart est puissant. Et justement, le duo est venu présenter le morceau dans le show de Graham Norton.

Miley Cyrus sur le toit d'une voiture, Ronson à la guitare : combo gagnante. Si le morceau sonne déjà comme un classiue (qui nous donnerait envie de tracer la route dans la seconde), sa version live lui donne une toute autre dimension. S'il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir de nouveaux morceaux signés Miley, on se contentera de celui-ci qui, clairement, ne se fera pas oublier de sitôt.