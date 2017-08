Marion de 14h à 18h en semaine sur Virgin Radio

Marion est de retour à l’antenne de Virgin Radio mais pas aux mêmes horaires que l’an dernier. Pour la rentrée, l’animatrice sera aux commandes de l’antenne du lundi au vendredi entre 14h et 18h. C’est elle qui vous bercera tout l’après-midi au son du meilleur de la musique pop rock electro avec sa bonne humeur habituelle. Mais ça c’est pour les auditeurs de Paris et sa région ainsi que ceux qui nous écoutent via le player web, pour les autres, ce sont vos animateurs locaux qui animeront vos fréquences. Rendez-vous le 28 août pour écouter Marion tout l’après-midi, du lundi au vendredi !