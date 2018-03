Après l'annulation de son concert, Marina Kaye met les choses au clair sur Twitter

Il y a quelques jours, alors qu'elle était sur scène, Marina Kaye n'a pas pu aller au bout de son concert. C'est de notoriété publique, le rythme des tournées demande énormément d'énergie aux artistes et parfois, la fatigue prend le pas. Si Liam Gallagher a dû stopper son live au Lollapalooza Chili en raison d'une inflammation le week end dernier, ce n'est absolument pas ce qu'a vécu la chanteuse. Fatiguée (parce oui, le corps peut lâcher), la jeune chanteuse a été contrainte d'annuler une date. A partir de là, les rumeurs se sont propagées, certaines évoquant même une extinction de voix. Mais sur Twitter, Marina Kaye a mis les choses au clair.

Je vois vos messages et encore une fois je vous le rappelle n’écoutez SURTOUT PAS la presse sous quelque forme que ce soit. Je n’ai eu qu’une extinction de voix et je me repose pour la retrouver et repartir en tournée avec vous. Les seules vraies infos se trouvent sur mes réseaux — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) 22 mars 2018

Non, j’ai subi une extinction de voix sur scène car j’étais malade depuis plusieurs semaines déjà. J’ai expliqué aux gens ce qui se passait et j’ai du arrêter au bout d’environ une heure de concert. Je repose ma voix maintenant et je reviendrai en pleine forme. Love ???? https://t.co/Kl2iyKlB4v — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) 21 mars 2018

