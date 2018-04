Marina Kaye, Sam Smith, Niall Horan... les concerts à ne pas manquer en Avril à Paris

Les beaux jours reviennent (du moins, on on espère qu'ils vont revenir) et enfin, on ne devrait plus avoir une flemme monumentale de sortir après 20h. Et ça tombe bien parce qu'en ce mois d'avril, de nombreux concerts sont programmés dans la capitale. Par exemple, les 5 Seconds of Summer, Niall Horan ou encore Marina Kaye ont prévu de vous faire passer quelques soirées sympas. Sortez vos agendas, il va falloir tout noter.

5 Seconds of Summer au Yoyo - 04 avril

Ils ont fait leur grand retour avec Want You Back et ils sont actuellement en pleine promo. Ce soir (oui, on commence fort), les quatre australiens seront en concert au Yoyo. Il vous reste quelques heures pour réviser She Looks So Perfect.

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS à l'Olympia - 04 avril

Noel Gallagher's High Flying Birds est -lui aussi- de passage dans la capitale. Ce soir, il se produira dans la salle mythique de l'Olympia - salle qui a d'ailleurs accueilli son frère il y a peu de temps. Il y défendra son dernier album.

Eddy de Pretto à la Cigale - 05 avril

Cure, son excellent premier album, est un succès. Le 05 avril, Eddy de Pretto lancera sa tournée à Paris (à la Cigale). La bonne nouvelle, c'est qu'une autre date est prévue en mai.

Synapson à l' Elysée Montmartre - 5 avril

Avant de s'offrir une session en studio avec quelques auditeurs priviégiés de Virgjn Radio, le duo Synapson sera en concert à l'Elysée Montmartre le 5 avril. Evidemment, ils devraient vous jouer leur dernier hit, Hide Away.

Lily Allen au Badaboum - 09 avril

Lily Allen a fait son grand retour il y a quelques semaines, annonçant au passage son prochain album. Le 09 avril prochain, la britannique sera en concert au Badaboum.

Hoshi au Flow - 11 avril

Elle cartonne avec Ta Marinière, son premier album vient à peine de sortir. Hoshi sera en concert avec Virgin Radio le 11 avril prochain au Flow !

Macklemore à l'AccorHotels Arena - 13 avril

GEMINI a été un succès et Macklemore le défendra cet été en festival. Mais avant cela, il va s'offrir l'AccorHotels Arena les 12 et 13 avril prochains. Clairement, il va retourner l'arène.

Marina Kaye à la sallePleyel - 13 avril

L'Explicit Tour bat son plein et le 13 avril, Marina Kaye sera à la salle Pleyel. Au programme, ses derniers singles (comme Something) en live.

George Ezra au Trianon le 13 avril

Avec Staying At Tamara's, George Ezra a livré un deuxième album réussi. Le britannique sera en concert au Trianon le 13 avril - oui, lui aussi.

Niall Horan auZénith de Paris - 18 avril

Il en a fait du chemin depuis l'époque One Direction ! Niall Horan a sorti un premier opus réussi (Flicker) et le 18 avril prochain, il le défendra en live sur la scène du Zénith. On imagine qu'il sera aussi à l'aise que son compère Harry Styles lors de son passage à Bercy.

HER à l'Olympia - 25 avril

L'excellent premier album de HER est sorti la semaine dernière et déjà, il faut aller le défendre. HER sera à l'Olympia le 25 avril et on a qu'une hâte : entendre Five Minutes et On & On en live.

Arcade Fire à l'AccorHotels Arena - 28 avril

Everything Now est différent mais clairement, c'est l'un des meilleurs albums d'Arcade Fire. Le groupe sera en concert à l'AccorHotels Arena le 28 avril prochain. Pour réviser, on vous propose de revoir l'excellent clip de MONEY + LOVE.

Sam Smith à l'AccorHotels Arena - 30 avril

Vous avez envie de pleurer sur Stay With Me ? De trembler en écoutant en live les hits de The Thrills of it All ? Bonne nouvelle, Sam Smith investira l'AccorHotels Arena le 30 avril prochain.

Il vous faudra faire des choix ce mois-ci. Mais clairement, on est gâtés ! Alors, qui irez-vous voir ?