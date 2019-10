Marina Kaye pousse un coup de gueule et répond aux rumeurs !

A l'occasion de la sortie de son titre Twisted, Marina Kaye marque son grand retour sur le devant de la scène. Absente des médias depuis plusieurs mois, la chanteuse en a profité pour revenir sur les nombreuses rumeurs qui courent à son sujet lors d'interviews promotion. Des moments parfois difficiles pour celle qui se décrit comme assez froide et mal à l'aise en public. Âgée de tout juste 21 ans, la chanteuse en profite donc pour dévoiler un morceau dans lequel elle raconte les multiples facettes de sa personnalité. Invitée chez nos collègues de Télé Loisir, cette dernière s'est laissée aller à certaines confidences...

"Je suis littéralement tout et son contraire dans tous les domaines. Très sensible et forte en même temps. Très douce et très agressive, très relou, mais très 'je m'en fous' aussi... Je suis vraiment tous les extrêmes" affirme l'interprète de Homeless. Quant aux mauvaises langues qui affirmaient que la jeune artiste serait alcoolique, elle précise que certains de ses propos auraient été sortis de leur contexte. "Je me suis énormément dans le passé fait déformer mes propos, c’est ça qui a été compliqué pour moi. À un moment, ça m’a saoulée. On m’a inventé des trucs, des addictions, des machins…" confie Marina Kaye en ajoutant tout de même que la célébrité n'a pas été facile pour elle.