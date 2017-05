La jeune Marina Kaye signe enfin son grand retour. En 2015, la chanteuse originaire de Marseille publiait « Fearless », un premier album introspectif sur lequel elle évoquait son enfance difficile et ses angoisses d’adolescente. Le public était tombé sous le charme de sa voix à la maturité impressionnante et l’album s’était vendu à plus de 200 000 exemplaires, assurant à Marina Kaye une place de choix dans le paysage musical français. La chanteuse est bien décidée à confirmer son ascension fulgurante avec un deuxième album. Le premier single intitulé « On My Own » est en écoute depuis ce matin et on vous laisse le découvrir juste en dessous.

Très envoutante dès les premières secondes, la chanson s’inscrit dans la lignée de « Homeless » avec une mélodie efficace et une voix grave et puissante. Le nouveau projet de Marina Kaye est actuellement en cours d’écriture et devrait sortir à l’automne. La jeune femme est partie travailler à Londres avec de jeunes compositeurs anglais et sur ce premier single, elle s’est entourée de Kore, le producteur qui se cache derrière de nombreux succès du rap français. Récemment en interview pour VirginRadio.fr, Marina Kaye nous avait confié qu’elle se verrait bien tenter une incursion du côté R&B. Reste à voir si cela se ressentira sur son prochain album. Pour l’heure, la chanteuse est occupée à tourner le clip de « On My Own » à Ouistreham, près de Caen.