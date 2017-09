Faut-il encore la présenter ? La Jeune Marina Kaye a fait ses preuves en 2015, lorsque son premier album (intitulé Fearless) faisait une entrée fracassante dans les bacs. Vendu à près de 300.000 exemplaires, l'opus lui a assuré une place de choix dans le coeur du public mais aussi dans l'industrie. Deux ans plus tard, Marina Kaye revient avec de nouveaux morceaux et surtout, un nouvel album. Après le passage d'Indochine, elle a interprété On My Own, son premier single.

Alors que son premier disque avait surtout été travaillé aux Etats-Unis, elle a choisi -cette fois- de partir à Londres. Les fans n'auront pas mis longtemps à retomber amoureux de la chanteuse avec la version studio de On My Own mais laissez nous vous dire qu'en live, sa voix est encore plus impressionnante ! Le nouvel album est attendu pour cet automne mais parce qu'elle n'oublie pas ses premiers succès, elle a également interprété Homeless - son premier tube. Voilà qui donne envie d'avoir l'album entre les mains !