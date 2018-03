Marina Kaye, Muse, Julien Doré... les news musique de la semaine !

Cette semaine, on n'a pas eu le temps de souffler ! D'abord, Julien Doré a annoncé qu'il prendrait une petite pause bien méritée. Ensuite, Matt Bellamy a joué quelques titres des Beatles et clairement, c'est tout ce dont on avait besoin. De son côté Christine & The Queens a décidé qu'il était temps de revenir sur le devant de la scène.

Julien Doré annonce une pause

Julien Doré s'apprête à faire une pause, le temps de disparaître un peu de la scène médiatique. Pas de panique, il reviendra.

Matt Bellamy se mesure aux Beatles

Matt Bellamy et son super groupe nous ont repris quelques hits des Beatles et c'est à voir !

Marina Kaye se stoppe en plein concert

Un peu malade avant le début de sa tournée, Marina Kaye a eu un coup de fatigue en plein concert. Que les fans se rassurent, elle se repose et nous reviendra en forme.

Christine & The Queens revient !

Christine & The Queens devrait bientôt revenir dans les charts avec un nouvel album. Et en plus, elle se produira à Bercy en 2018.

The Chainsmokers VS Twenty One Pilots

The Chainsmokers a sorti un nouveau single vendredi mais les fans de Twenty One Pilots ont eu leur mot à dire...

Shaka Ponk était en concert à Bercy le 22 mars

Le 22 mars, Shaka Ponk a donné un concert majestueux à l'AccorHotels Arena.

Stromae va être papa !

En bonus, Stromae s'apprête à devenir Papa !

