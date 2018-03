Marina Kaye débute sa tournée, 3 raisons de la voir en live 

Le 20 octobre 2017, Marina Kaye faisait son grand retour dans les bacs avec un nouvel album, Explicit. Sur cet opus, la jeune chanteuse se livre totalement, sans voile ni artifices, offrant à son public la plus honnête version d'elle-même. Mais Marina Kaye est de ces artistes dont tout le potentiel se dévoile en live (citez nous serait-ce qu'une chanteuse qui ait une voix comme la sienne). La bonne nouvelle, c'est qu'elle vient de lancer sa tournée. On imagine que vous avez déjà de bonnes (très bonnes) raisons de prendre vos billets mais on a tout de même quelques arguments pour vous convaincre.

Pour défendre Explicit, Marina a sorti quelques singles puissants comme Something, On My Own et Merci Quand Même. Mais cet album est plein de pépites qui, en live, devraient achever de convaincre son public que ce deuxième opus est opus aussi audacieux qu'elle le voulait (pour la citer, "un premier album doit être beau et un deuxième, audacieux"). Sachez qu'elle y reprend notamment un titre de Céline Dion (Vole) et surtout, que l'on y retrouve un titre excellent avec Soprano, Vivre. On ne va pas vous mentir, on prie de toutes nos froces pour que sur une date, ils l'interprètent en live. Parce que ces deux artistes sur scène, c'est explosif.

Sur cet album, Marina Kaye a choisi de délaisser (un peu) l'anglais. Sur son ancien album, on avait notamment pointé le manque de français. Mais cette fois, Marina a pensé à tout, son album s'équilibrant parfaitement. D'ailleurs, sur Merci Quand Même, elle a choisit de régler ses comptes dans la langue de Molière. Et ça, pour le jour international de la francophonie, on devait bien le préciser.

Mais quel bonheur immense de voir vos retours sur les deux premières dates de la tournée ! Je suis tellement heureuse d’être de nouveau sur les routes avec vous, on se donnera à fond chaque soir pour vous mettre des étoiles plein les yeux. À demain Lille ! pic.twitter.com/SJadJgHmnV — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) 19 mars 2018

Marina l'a dit et l'a répété : pour elle, ce qui compte, c'est son public et le lien qu'elle entretient avec lui est plus fort que n'importe quoi d'autre. Ils sont des milliers à se presser pour aller l'applaudir chaque soir et la chanteuse le leur rend bien.

La tournée de Marina Kaye a débuté il y a quelques jours et on peut déjà parié qu'elle jouera à guichet fermé. Alors si vous n'avez pas encore vos places, dépêchez-vous d'aller les prendre !