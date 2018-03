Marina Kaye interprète Dangerous Night avec 30 Seconds to Mars à l'AccorHotels Arena (VIDEO)

Semaine chargée pour l'AccorHotels Arena ! Le 13 mars dernier, Harry Styles investissait la scène de l'immense salle parsienne, faisant clairement impression auprès des quelques 14 000 personnes présentes. Hier, c'est Jared Leto qui l'a occupée. 30 Seconds to Mars a fait son grand retour en France et pour marquer le coup, la bande a préparé une petite surprise. Oui, Marina Kaye est montée sur scène pour interpréter Dangerous Night.

Celle qui cartonne dans l'hexagone avec son dernier album (Explicit) et qui débutera sa tournée le 17 mars prochain a passé une tête à Bercy, le temps d'un titre. On a beau être habitués aux guests lors de gros concerts comme celui-ci, reconnaissons que c'est toujours agréable de voir nos artistes français sur scène avec des groupes internationaux ! La bonne nouvelle pour les fans de 30 Seconds to Mars, c'est que Jared Leto a promis qu'ils repasseraient par la France. Quand ? Mystère. Mais ce n'est pas le genre de déclatation qu'oubliera le public !