Marina Kaye, Harry Styles et Rihanna dans les news musique de la semaine

Il s'en est passé des choses, cette semaine ! Les auditeurs fidèles du Virgin Tonic noteront la référence mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'actualité musicale. Il nous faudra d'abord revenir sur deux concerts donnés à l'AccorHotels Arena - ceux de Harry Styles et 30 Seconds To Mars. Ensuite, cap sur les iHeart Radio Music awards 2018. Enfin, sachez que Mike Shinoda prépare un album solo.

Marina Kaye invitée par 30 Seconds To Mars

Mercredi soir, 30 Seconds To Mars se produisait à l'AccorHotels Arena. Et pour marquer le coup, les américains ont invité une artiste française à les rejoindre sur scène - Marina Kaye. Si vous avez manqué sa performance, ça se passe par ICI !

Harry Styles a brillé à Bercy

Le 13 mars dernier, c'est Harry Styles qui a investi l'immense arène pour la seconde partie de sa tournée. Le britannique est arrivé en terrain conquis et surtout, il a montré qu'il avait intégré la cour des grands.

Ed Sheeran au palmarès des iHeart radio Music Awards

Si vous avez manqué le palmarès des iHeartRadio Music Awards, il est ICI !

Mike Shinoda prépare un album solo

On s'est longtemps demandé si, oui ou non, Linkin Park retorunerait en studio sans Chester Bennington. On sait dorénavant que Mike Shinoda prépare un album solo.

Rihanna tacle Snapchat

Pas plus tard que jeudi, Rihanna a fait savoir à Snapchat qu'il ne fallait pas dépasser les bornes et que l'on peut pas toujours rire de tout.

Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news musicales !