Marina Kaye : Gagnez votre rencontre avec la chanteuse le 28/09 à Paris 

Marina Kaye dévoilera le 20 octobre prochain, Explicit, son deuxième album. Une sortie soutenue par Virgin Radio, on vous propose donc de retrouver la chanteuse en showcase à l'occasion d'un Unexpected Live au Forum des Halles (Paris) le 28 septembre prochain. Un événement ouvert à tous et accessible gratuitement. Ce sera l'occasion de découvrir en live quelques extraits d'Explicit en avant-première. Cadeau ultime pour les fans, on va également vous faire gagner votre rencontre avec Marina Kaye lors de cet événement. Rendez-vous dès samedi 23 septembre pour tenter votre chance sur la page Facebook de Virgin Radio !