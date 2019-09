Marina Kaye fait son grand retour sur le devant de la scène

Il y a 4 ans, elle débarquait avec son album Fearless, écoulé depuis à plus de 200 000 exemplaires ! Aujourd'hui, Marina Kaye est de retour et semble plus motiver que jamais à se réserver une place de premier ordre. Après un second opus, Explicit, resté plutôt discret en 2017, la chanteuse originaire du sud de la France devrait bientôt révélé le premier single de son futur album. Un projet qu'elle entreprendra avec PIAS, son nouveau label. Présent à l'international, le groupe promet à l'artiste une exposition encore plus importante. D'ailleurs, cette dernière s'est dite "ravie de cette nouvelle collaboration qui [lui] ouvre plein de nouveaux horizons". Et on espère

???? Twisted ????Nouveau - New SINGLE ➤OUT 18.09.19 ???? PRE SAVE NOW : https://t.co/xwD4L9Husl pic.twitter.com/mTyQwyXyrU — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) August 28, 2019

Twisted, son prochain single, devrait être révélé le 18 septembre prochain. C'est en tout cas ce que précise le teaser posté sur le compte Twitter de la jeune femme. Si, pour l'instant, on ne connait pas de quoi sera fait ce nouvel opus, Marina Kaye a affirmé qu'il sera "très typé avec beaucoup de caractère dans la prod et la façon de chanter". On a hâte !