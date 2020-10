Marina Kaye expérimentera Dazzle, un concept novateur de live le 22 octobre

La pandémie qui sévit actuellement frappe de plein fouet le milieu de la culture : de nombreux artistes, privés de scène, ont été contraints de renoncer à leurs tournées tandis que d'autres, comme Billie Eilish, ont choisi de livrer des concerts virtuels. Et justement, c'est aussi le projet de Marina Kaye qui, le 22 octobre prochain, unira ses forces à celles de Dazzle pour un concept de live novateur.

Le 22 Octobre prochain à 19h, se tiendra donc la première édition des live Dazzle avec une performance inédite de Marina Kaye. La chanteuse française de 21 ans qui a été révélée par son titre “Homeless”, numéro 1 des ventes en France, s'apprête à dévoiler son troisième album. "Pour ce show intimiste, la chanteuse sera notamment accompagnée de Sofiane au piano sur “The Whole 9 ” et interprétera également une reprise inédite choisie par ses fans", souligne le communiqué. "Ces derniers seront d’ailleurs invités à commenter et échanger avec l’artiste dans un live chat sur la plateforme. Quant au lieu, c’est un hangar à verrière qui accueillera l’événement pour laisser libre court aux émotions tant sonores que visuelles de l’artiste".

Le live de Marina Kaye sera à retrouver juste ICI !