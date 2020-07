Marina Kaye : Écoutez la version acoustique de The Whole 9 (VIDEO)

Cela faisait plusieurs mois que nous n'avions pas entendu parler de la chanteuse française. Après des mois de confinement et la sortie de quelques titres, Marina Kaye vient de dévoiler une version acoustique de The Whole 9, l'un de ses derniers projets. "Tellement heureuse que la version acoustique de #TheWhole9 avec le talentueux @sofianepamart soit enfin disponible sur les plateformes, et que la vidéo vous plaise. Merci pour vos jolis mots ????" affirmait l'artiste sur Instagram il y a quelques heures. Une magnifique vidéo qui nous permet, une fois de plus, de profiter pleinement de la sublime voix de celle qui avait été révélée par La France à un incroyable talent. Alors qu'elle devrait sortir son troisième album dans les mois à venir, l'interprète de Homeless pourrait, en attendant, dévoiler de nouveaux titres à retrouver dans son opus. Du moins, c'est ce qu'on espère...