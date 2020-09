Marina Kaye : Ecoutez 7 billion, son nouveau titre à propos des relations toxiques (AUDIO)

En 2011, Marina Kaye remportait la sixième saison de La France a un incroyable talent. S'en suivait la sortie de ses albums portés par les tubes Homeless, Freeze You Out ou encore plus récemment Twisted. Le début de la gloire pour cette gamine originaire du sud de la France qui a littéralement grandi sous l'œil des médias. Aujourd'hui âgée de 22 ans, la chanteuse espère bien s'extirper de cette image et montrer qu'elle n'est plus la petite fille fragile que le public a vu naître. Alors que les fans s'impatientent face à la sortie de son nouvel opus, cette dernière espère bien faire oublier l'échec de Explicit, son album précédent. Mais en attendant, elle a décidé de leur offrir quelques titres inédits…

Le 22 septembre dernier, Marina Kaye a donc dévoilé le titre 7 Billion (à écouter ci-dessus). Un extrait qui s'annonce bel et bien comme les prémices de son prochain album. "Je m'amuse à dire que c'est un peu un voyage dans mon cerveau. C'est très tourné sur ce que je ressens, ce que je pense. Toutes les chansons sont des palettes différentes de ce qu'il se passe dans ma tête" confiait la jeune femme à propos de son nouveau projet. Et il faut dire que si le titre est présenté comme une "sublime ballade pop, digne successeuse de Homeless", il demeure toutefois assez différent du célèbre tube de la chanteuse. On y retrouve cependant ce côté radiophonique et accrocheur. Quant aux paroles, là-aussi la chanteuse nous ouvre son cœur et se confie sur une relation toxique et douloureuse. Simple sujet d'inspiration ou influences personnelles, la chanteuse, très secrète, n'a rien laissé paraître…