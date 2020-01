Marina Kaye dévoile The Whole 9, son nouveau single (AUDIO)

En 2011, Marina Kaye remportait la sixième saison de La France a un incroyable talent. S'en suivait la sortie de ses albums et des tubes Homeless, Freeze You Out ou encore plus récemment Twisted. Le début de la gloire pour cette gamine originaire du sud de la France. Aujourd'hui âgée de 21 ans, la chanteuse espère bien s'extirper de cette image et montrer qu'elle n'est plus celle que le public a vu naître. Alors que les fans s'impatientent face à la sortie de son nouvel opus, cette dernière a décidé de dévoiler un deuxième titre pour les faire patienter. Et c'est The Whole 9 qui fait l'objet d'une mise en lumière.

Avec ce titre pop et lumineux, Marina Kaye ne prend pas réellement de risque. Toutefois, elle va là où le grand public l'attend, et c'est aussi ça que l'on apprécie chez elle. Pour The Whole 9, la chanteuse s'est entourée de figures de la musique tels que Jessica Agombar ou David Stewart. Des pointures qui l'aident à avancer et à montrer son évolution en tant qu'artiste et en tant que femme.