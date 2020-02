Marina Kaye : Découvrez son clip The Whole 9 (VIDEO)

Alors qu'elle s'apprête à sortir son nouvel album, Marina Kaye vient tout juste de dévoiler le clip de The Whole 9. Grimée en princesse dark dans un univers fantastique tout droit inspiré de Game of Thrones, la jeune chanteuse nous transporte avec elle dans cette chanson puissante aux airs mélancoliques. Un projet très personnel pour cette dernière qui a tenu à s'exprimer : "The Whole 9 est une chanson très personnelle que j’ai écrite avec David Stewart et Jessica Agombar. J’avais envie d’exprimer cette peur que j’ai d’entrer dans une relation après toutes les épreuves marquantes vécues au cours de mon enfance. Si on se lance dans une relation avec moi, ce sera tout ou rien, parfois ingérable mais avant tout très intense et inoubliable pour les deux parties quelle qu'en soit la finalité. Rien n’est jamais simple quand on entre dans mon sillage et cette chanson en est le résumé."