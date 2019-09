Marina Kaye de retour avec Twisted (VIDEO)

Après deux albums réussis et de nombreuses scènes, Marina Kaye a pris le temps de travailler sur la suite. Elle nous revient avec Twisted, un morceau qui, inévitablement, nous montre son côté le plus sombre. Marina nous emmène en Californie (si vous la suivez depuis longtemps, vous savez que cet état est cher à son inspiration), à l'université. Et très franchement, on aurait pas voulu être à la place du médecin en face d'elle.

Effets paranormaux qui nous rappellent l'univers des Nouvelles Aventures de Sabrina (série Netflix), une Marina aussi calme que crispante... le clip nous plonge dans une atmosphère. Twisted marque le retour en force de Marina Kaye qui, clairement, semble vouloir s'exporter à l'internationale.

Nouvel album pour nouvelle ère, Marina Kaye est lancée et rien ne semble pouvoir l'arrêter !