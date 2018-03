Marina Kaye exténuée, elle annule un concert

En tournée dans toute la France pour défendre son deuxième opus Explicit, Marina Kaye a -malheureusement- dû annuler le concert prévu ce soir à Strasbourg. Exténuée, la chanteuse se voit contrainte de lever le pied afin de préserver sa voix (et sa santé). "Merci mille fois pour vos messages de soutien...", déclare t-elle sur Twitter. "Hier, jai voulu vous donner le meilleur de moi malgré le fait que mon corps me demandait d'arrêter depuis un moment déjà et il m'a lâché hier soir face à vous. Je m'en excuse encore un milliard de fois, nous sommes malheureusement contraints d'annuler la date de ce soir à Strasbourgs afin que je sois vue par un médecin et que je puisse récupérer ma voix et mon énergie pour le reste de la tournée. Merci encore pour tout et j'espère de tout mon coeur, à bientôt. MK"

Parce que les tournées demandent énormément d'énergie et de préparation, nombreux sont les artistes qui se voient obligés de lâcher du lest. Brian Johnson a du préserver sa voix, Liam Gallagher a dû quitter la scène du Lolla Chili pas plus tard qu'il y a quelques jours. On espère retrouver Marina Kaye sur scène d'ici peu et, évidemment, en pleine forme. Parce qu'on vous le jure, il faut absolument la voir en live !