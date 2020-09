Marie-Flore joue la carte du second degré dans le clip de M'en veux pas (VIDEO)

Extrait de son album Braquage, M'en veux pas nous révèle une Marie-Flore pleine de second degré et totalement désorientée dans une carrière de pierres. Une vidéo de plus de trois minutes où l'on découvre la chanteuse dans une esthétique assez différente de ce qu'elle a pu faire précédemment. Habillée par Vanessa Metz -une styliste basée à Paris- la chanteuse nous propose des tenues pointues et colorées dans lesquelles on la voit crapahuter de gauche à droite. Une sorte d'oxymore visuel où se mêlent les tissus précieux aux pneus usés et à la nature dans son état naturel. On apprécie la simplicité et la recherche de ce clip vidéo qui nous atteste, une fois de plus, du bon goût de l'interprète de Tout ou Rien.

Marie-Flore sera en concert à La Cigale le 28 septembre prochain !