Marie-Flore est de retour et nous raconte un amour Mal barré (VIDEO)

En octobre 2019, Marie-Flore dévoilait Braquage, son deuxième album. Si la crise sanitaire aura au raison de sa tournée, la chanteuse a réalisé de beaux scores grâce à des titres dangereusement efficaces tels que Tout ou rien, QCC ou Braquage. Un projet qui est apparu comme un réel tournant dans la carrière de la jeune femme et qui lui permet aujourd'hui de faire un comeback très attendu. En effet, plus de deux ans après son dernier projet, cette dernière a fait son retour il y a quelques jours avec la sortie du titre Mal barré. "Ça me fait un petit quelque chose, quelque part entre immense joie et angoisse 3000" écrivait-elle quelques heures avant de dévoiler ce titre aux sonorités disco qui aborde le sujet de la rupture.

"Mais je sais que / Encore une fois, l'amour s'arrête là / Mais je sais que / Encore une fois, encore une fois, il reviendra / Mais je sais que... / Les bouts de nous, de nous, que t'as laissé / Laissé tomber" chante Marie-Flore qui, malgré la tristesse que peut causer une séparation, se veut optimiste et croit en un futur plus lumineux. Déjà streamé plus de 13 000 fois sur Spotify, où Marie-Flore avait fait une entrée dans le Top Viral France il y a quelques années, le titre Mal barré aura droit à un clip dont la sortie est prévue pour le 17 mars prochain. On a hâte !

Pour continuer d'écouter Marie-Flore et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !