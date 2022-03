Marie-Flore est de retour avec Mal Barré, son nouveau single (VIDEO)

Après le succès incontestable de Braquage (album sorti en 2019), Marie-Flore nous revient plus forte (et surtout, plus groovy) que jamais avec un nouveau single, Mal Barré.

Pour accompagner ce nouveau morceau, l'artiste nous a -bien évidemment- proposé un clip. L'on retrouve ainsi Marie-Flore qui, installée dans une salle de cinéma vintage, se découvre à l'écran. Elle y interprète "Mal Barré" comme pour laisser entendre que, peut-être, le rendez-vous qu'elle attend ne se présentera pas. Ce nouveau single est l'occasion pour l'artiste de nous montrer (une fois de plus-) que sa plume est incisive... le tout accompagné par une mélodie taillée pour faire danser.

La bonne nouvelle, c'est que Marie-Flore sera sur scène cette saison ( notamment au printemps de bourges en avril prochain). Pour plus d'infos, rendez-vous juste ICI !