Marian Hill et Julia Michaels dans le Lab Virgin Radio dimanche 23 avril

Le dimanche entre 20h et minuit sur Virgin Radio vous avez rendez-vous avec Lionel pour le Lab Virgin Radio. Une émission plus que jamais dédiée à la musique avec son joli lot d'interview et de session live. Ce dimanche 23 avril c'est au tour des américains de Marian Hill et la chanteuse Julia Michael de s'installer derrière le micro du Lab Virgin Radio. Des noms qui ne vous ditent peut être pas encore grand chose mais qu'il va pourtant bien falloir retenir ! Marian Hill s'est fait connaître avec la chanson Down parue en mars 2016 et qui a connu un regain de succès en janvier dernier lorsqu'elle est utilisée par Apple pour sa campagne de pub AirPods et iPhone 7 ! L'univers de Marian Hill conjugue electro et alt R&B, le duo est constitué de Jeremy Lloyd à la prod et Samantha Gongol au chant. De passage il y a quelques jours à Paris pour enregistrer le lab, le groupe s'est confié à Lionel et a livré une très belle session acoustique à découvrir dimanche !

Quant à Julia Michaels, on avait déjà eu l'occasion de vous présenter l'auteur des tubes de Selena Gomez et Justin Bieber qui se lance dans une carrière solo. A seulement 23 ans, l'américaine a une liste de crédits plus qu'impressionnante. Elle a écrit pour tout le gratin de la pop actuelle de Britney Spears à Gwen Stefani en passant par Zara Larsson, Demi Lovato et même plus récemment, Ed Sheeran et Linkin Park ! L'artiste a cependant décidé de donner de sa propre voix, qu'elle a d'ailleurs fort jolie, avec un premier single, le très touchant Issues. Son EP Nervous System est attendu pour le mois de mai prochain et pour en savoir plus sur cette jeune pousse prometteuse, branchez vous sur la fréquence de Virgin Radio ce dimanche 23 mars entre 20h et minuit !