Marian Hill en live dans le Lab Virgin Radio, le replay vidéo

Le duo américain Marian Hill était dans les locaux de Virgin Radio le mardi 11 avril pour l’enregistrement de l’émission du Lab présenté par Lionel. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, le groupe est l’auteur du morceau Down dévoilé en mars 2016 et qui illustre la dernière campagne de pub Apple. Ce single défend le premier album ACT ONE de Marian Hill sorti le 24 juin 2016 et faisant suite aux deux premiers EP du groupe Play (2013) et Sway (2015). À l’écoute de Marian Hill, on ne peut que être séduit par leur univers singulier qui s’amuse à explorer les dualités entre plusieurs styles de musique. Leurs morceaux s’avèrent encore plus efficaces en live, comme peut en témoigner leur session live dans le Lab Virgin Radio à découvrir ci-dessous.

L’émission du Lab Virgin Radio avec Marian Hill était retransmise en Facebook Live sur notre page officielle à cette occasion, et l’intégralité de leur passage dans nos locaux, interview pour en savoir un peu plus sur leur musique et leur historique comprise, sera à retrouver prochainement sur Virgin Radio. Stay tuned, et merci encore à Marian Hill pour ce moment magique dans nos studios !