Marian Hill en concert le 13 octobre au Trabendo avec Virgin Radio

Marian Hill sera en concert le 13 octobre prochain au Trabendo (Paris) et c'est un événement Virgin Radio ! Votre radio préférée est partenaire du concert du duo américain, que vous avez pu découvrir avec la chanson Down. Sortie en 2016, le titre est devenu un tube après qu'Apple l'ait utilisé début 2017 pour une campagne de pub dédiée à son nouvel iPhone. Mais le son Marian Hill c’est bien plus que de la musique de publicité ! Jeremy Llyod, à la prod, mélange électro et alternative R&B pour créer des sons atmosphériques portés par la magnifique voix de Samantha Gongol. Le concert au Trabendo sera l'occasion de découvrir en live leur très convaincant premier album, Act One.

Down, Back To Me ( feat Lauren Jauregui), One Time ou encore Got It sont autant de titres qu'il nous tarde de découvrir en live. Des chansons à la sensualité folle pour la plupart et qui devrait faire grimper la température du Trabendo. Vous pouvez encore réserver vos places dans vos points de vente habituels et sur internet. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on vous fera gagner très bientôt des places pour le concert du 13 octobre de Marian Hill. Alors restez bien connectés sur VirginRadio.fr pour tenter votre chance et venir assister à leur show !