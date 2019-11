Mariah Carey prépare les 25 ans de All I Want For Christmas Is You !

Voilà plusieurs décennies qu'elle est au sommet des charts durant les périodes de Noël ! Il y a 25 ans, Mariah Carey sortait sa célèbre chanson All I Want For Christmas Is You issu de l'album Merry Christmas. Un succès planétaire qui dure encore aujourd'hui puisque la chanteuse continue de faire des tournées mondiales pendant les fêtes de fin d'année. Sorti en 1994, le tube fêtera ses 25 bougies cette année. L'occasion pour l'interprète de Touch My Body de célébrer comme il se doit l'un des plus gros succès de sa carrière mais aussi de lancer, dès cette semaine, la saison officielle des chants de Noël. Une réédition de l'album iconique devrait d'ailleurs être publiée dans les semaines à venir. Pour rappel, le titre avait battu le record de la chanson la plus écoutée en une seule journée sur Spotify le jour du réveillon de Noël, avec 11 millions d’écoutes.