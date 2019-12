Mariah Carey établit un record sans précédent grâce à son tube All I Want For Christmas

Voilà une parfaite excuse pour célébrer la nouvelle année comme il se doit ! C'est en tout cas ce que pourrait se dire Mariah Carey après que le média Billboard ait annoncé hier que son tube All I Want For Christmas Is You se classait numéro un pour la troisième semaines consécutive. Rien de très croustillant vous me direz puisque c'est le cas de puis des années. Seulement voilà, la chanteuse américaine vient de décrocher un record sans précédent, celui de seul artiste au monde à classer un de ses titres au top des charts durant quatre décennies consécutives. En vacances au ski, l'interprète de Touch My body en a donc profité pour trinquer à sa santé. Et vu le succès sur les plateformes de musique en ligne (téléchargé 72 millions de fois la semaine du 26 décembre) comme sur les réseaux sociaux, Mariah Carey n'est pas prête de s'arrêter de faire la fête !