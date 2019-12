Mariah Carey entre dans le Guiness des records avec All I Want For Christmas

Au cours de ces 25 dernières années, il aura été quasiment impossible pour un être humain vivant sur cette terre de passer à côté du tube All I Want For Christmas Is You. Du moins, pendant les fêtes de fin d'année. Un fait qui n'est pas pour déplaire à Mariah Carey, l'interprète de ce hit, qui aurait renfloué son compte de 60 millions de dollars uniquement avec ce morceau. Et alors qu'elle enchaîne les rééditions et les tournées autour de ce dernier, la diva américaine vient de rentrer dans le Guiness Book des Records. Rien que ça.

Thank you so much Guinness World Records for honoring me with three records in the 2020 book! Michael from @GWR presented me with a certificate on stage, so naturally, I asked him to join us for the #AllIWantForChristmasIsYou finale! ???????????? pic.twitter.com/fDC8OfZj8b — Mariah Carey (@MariahCarey) November 25, 2019

Il y a quelques jours alors qu'elle se produisait à Las Vegas, l'interprète de Touch My Body a reçu une certification de la part de la compagnie Guiness World Records. En effet, son titre All I Want For Christmas a été élu la chanson qui a été la mieux classée dans le Top 100 US durant les fêtes de fin d’année pour un artiste solo. Un record qui s'ajoute à deux autres : Titre le plus téléchargé sur Spotify en 24 heures pour une artiste féminine et durée la plus longue dans le top 10 britannique pour une chanson de Noël. Bien joué Mariah !