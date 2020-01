Mariah Carey : Elle bat le record de la chanson la plus rapidement éjectée des charts !

Le titre All I Want For Christmas is You aurait rapporté plus de 60 millions de dollars en 25 ans à Mariah Carey. Une folie. Et si, chaque fin d'année, son morceau se hisse en tête des charts du monde entier, il semblerait que la chute soit tout aussi rapide dès la fin des fêtes. Après avoir confirmé le record de la seule chanson à être numéro un sur quatre décennies différentes (90's, 00's, 10's, 20's), l'interprète de Touch My Body détient un autre record... beaucoup moins glorieux celui-là. En effet, en cette première semaine de 2020, l'un des sons de Noël les plus connus a tout simplement disparu du Top 100 des charts.

.@MariahCarey's "All I Want For Christmas Is You" drops off the Hot 100 from #1.It’s the only song to drop off from the top spot in the chart's history. — IG: chartdata.twt (@chartdata) January 6, 2020

Et même si on ne doute pas que All I Want For Christmas Is You fera son grand retour dès le mois de décembre 2020, Mariah Carey devient la seule artiste de l'histoire à avoir un titre classé numéro un et hors du Top 100 la semaine suivante. Une habitude pour la chanteuse qui ne semble pas du tout déstabilisé par ce fait. Au contraire, la star préfère se faire oublier avant de revenir plus en forme que jamais. L'année prochaine, son célèbre titre fêtera ses 26 ans !