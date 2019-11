Mariah Carey dévoile un clip inédit de All I Want For Christmas (VIDEO)

Depuis 25 ans, les périodes de Noël s'animent inlassablement au son du titre All I Want For Christmas, une référence ! Issu de l'album Merry Christmas, cette chanson de Mariah Carey demeure, encore aujourd'hui, probablement le plus gros succès de l'artiste américaine. Et ça dure dans le temps. En effet, chaque année durant les fêtes, c'est toujours le même refrain. La diva enchaîne les éditions spéciales, les tournées mondiales ou encore les duos inédits. Une source de revenus inépuisable comme le confirme le record d'écoute en une journée du titre le 25 décembre 2018 sur Spotify. Cette année par exemple, la star a décidé d'ouvrir les festivités liées à son tube iconique dès le 1er novembre. Cette dernière a donc dévoilé un clip inédit sur sa chaîne YouTube avec des bribes inédites issues du tournage de son clip initial. On vous laisse jeter un coup d’œil au résultat.