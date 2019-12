Mariah Carey : Découvrez la bande-annonce de son documentaire (VIDEO)

"C'était un accomplissement pour moi dont je suis très fier" confie Mariah Carey allongée sur un canapé en magnifique robe rouge dans la bande-annonce de son documentaire. Et elle peut. Après avoir vendu des millions d'exemplaires de son tube All I Want For Christmas Is You, fait des tournées à travers le monde et battu des records en veux-tu en voilà, la diva continue de surfer sur ce hit planétaire avec la sortie d'un documentaire intitulé Mariah Carey is Christmas (Mariah Carey est Noël). Diffusé bientôt sur Amazon music, ce projet racontera les dessous de ce morceau issu de l'ère moderne et devenu un classique de Noël. Un fait rare qui aurait rapporté plus de 60 millions de dollars à Mariah Carey ces 25 dernières années. Et visiblement, ce n'est pas prêt de s'arrêter...