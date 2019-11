Mariah Carey : Découvrez cette version live de Silent Night (VIDEO)

Nous sommes le 8 décembre 1994 à New York. Dehors, et comme tous les hivers dans la ville qui ne dort jamais, la température ne doit pas dépasser quelques degrés. Voire même stagner en dessous du mercure. Pourtant, au sein de la Cathédrale Saint-Jean le Divin, une voix célèbre semble réchauffer l'atmosphère. C'est celle de Mariah Carey, qui chante Silent Night à la simple lumière des bougies. Et pour la première fois en 25 ans, les fans de la chanteuse américaine pourront visionner ce live totalement exceptionnel. Un cadeau publié sur la chaîne YouTube de l'interprète de Touch My Body à l'occasion des 25 ans de son album Merry Christmas et de la sortie d'une réédition exceptionnelle de celui-ci.