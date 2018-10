Mariah Carey : Caution, son nouvel album sortira prochainement !

Détracteurs de la diva, soyez avertis car Mariah Carey n'est pas finie. Eh non ! Elle s'apprête même à sortir un nouvel album, nommé Caution et attendu pour le 16 novembre prochain. Une belle surprise pour les fans qui attendaient ça depuis son dernier opus Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse, sorti il y a quatre ans.

Mariah Carey est donc loin d'avoir dit son dernier mot. Eh oui, la chanteuse de quarante huit ans prépare son grand retour depuis quelques temps déjà et elle le fait plutôt en douceur. Une aubaine pour les fans, qui se font surement de plus en plus impatients. Et même si la diva prévoit une tournée européenne en décembre prochain à l'occasion des fêtes, c'est l'annonce de son nouvel album qui attire l'attention. Mariah Carey compte bien gâter ses fans de longue date puisque Caution sera orienté R&B soit un véritable retour aux sources pour la chanteuse comme le prouve son nouveau single With You, interprété pour la première fois sur la scène des AMA's.

"Cet album me représente à un moment de ma vie où je suis capable de m'exprimer comme une chanteuse et compositrice. Il s'agit d'un album moderne qui ne suit pas la tendance. Mes fans veulent juste m'entendre m'exprimer du plus profond de mon coeur. Une partie de l'album est plutôt lumineuse et fun et l'autre plus profonde, au niveau des paroles"

Caution sortira le 16 novembre, soit peu de temps avant sa tournée mondiale All I Want For Christmas Is You qui passera par la capitale le 7 décembre à l'AccorHotel Arena.