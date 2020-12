Mariah Carey bat un nouveau record grâce à son titre All I Want for Christmas Is You !

C'est l'un des plus gros succès de la carrière de Mariah Carey ! Grâce au titre All I Want For Christmas Is You, la diva s'immisce chaque année au sommet des charts durant les périodes de Noël ! Un succès qui dure encore aujourd'hui puisque la chanteuse continue de faire des tournées mondiales à cette période de l'année. Plusieurs sources affirment d'ailleurs que l'interprète de Touch My Body aurait gagné plus de 60 millions de dollars rien qu'avec ce hit. Et ce n'est pas tout. En 2019, le célèbre morceau a été élu la chanson la mieux classée dans le Top 100 US durant les fêtes de fin d’année pour un artiste solo. Un record qui s'ajoute à deux autres : Titre le plus téléchargé sur Spotify en 24 heures pour une artiste féminine et durée la plus longue dans le top 10 britannique pour une chanson de Noël.

.@MariahCarey extends her record for the most total weeks at #1 on the Hot 100, with 83. pic.twitter.com/NGzluPmkoR — Pop Crave (@PopCrave) December 14, 2020

Qui dit nouvelle année, dit nouveau record pour la chanteuse américaine ! Alors que son titre, sorti en 1994, vient de se classer numéro 1 du Billboard Hot 100, Mariah Carey en profite pour rafler un nouveau record. En effet, comme le confirme le compte Twitter Pop Crave, la star cumule désormais pas moins de 83 semaines en tête du célèbre classement sur l'ensemble de sa carrière. Des chiffres totalement dingues qui font d'elle l'artiste ayant passé le plus de semaines à cette place si convoitée. Elle dépasse ainsi Rihanna (60 semaines), Les Beatles (59) ou encore Drake (50). Très investie dans la promotion annuelle de sa chanson All I Want For Christmas Is You, l'artiste aux millions d'albums vendus ne semble donc pas près de lâcher le morceau. Et on la comprend.