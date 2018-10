Mariah Carey : All I Want For Christmas Is You, la tournée européenne !

Noël semble à la fois si loin et si proche... L'automne est arrivé mais le mois de décembre approche déjà à grand pas -et le froid, avec. Et comme chaque an pour accompagner la déferlante des fêtes de fin d'année, Maria Carey annonce via Twitter sa tournée All I Want For Christmas Is You. Ce n'est une surprise pour personne. Cela fait six ans que la chanteuse monte sur scène à l'occasion des fêtes et pour célébrer Noël. Et pour la seconde fois, Mariah Carey embarque pour l'Europe et passera par le Royaume Uni, la Norvège, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, etc. Concernant l'hexagone, elle ne pouvait pas passer à côté de la capitale. Eh oui, elle sera bel et bien présente à l'AccorHotel Arena le 7 décembre prochain.

I Just Can’t wait…

Tickets for my ‘All I Want For Christmas Is You’ European Concerts are on sale now! The Christmas countdown starts here! https://t.co/D2fMfsEQlW pic.twitter.com/zERsIS45iH

— Mariah Carey (@MariahCarey) 28 septembre 2018

Que peut-on donc attendre de cette tournée ? Eh bien, Mariah Carey interprétera ses plus gros hits et sera accompagnée d'une chorale d'enfants, le tout entouré de lumières et de sapins. Et peut être même qu'il y aura le Père Noël ! All I Want For Christmas, sortie en 1994, est devenu l'un des titres les plus diffusés et chantonnés à cette période de l'année.

Les fans de la chanteuse pourront donc la retrouver sur la scène de l'AccorHotel Arena le 7 décembre prochain !