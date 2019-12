Mariah Carey : All I Want For Christmas numéro un des charts ? 

Tous les ans, c'est le même refrain : dès que le mois de décembre commence (et encore, quand ce n'est pas en novembre), All I Want For Christmas résonne partout. La saison des fêtes est probablement celle où l'en entend le plus Mariah Carey et, à juste titre ! La chanteuse signe LE morceau pop de Noël par excellence. Et 25 ans après sa sortie, le titre pourrait bien se hisser au sommet du Top 100 Billboard.

Actuellement en troisième position, All I Want For Christmas devrait atteindre la première place d'ici le 25 décembre. Petit bonus, la sortie d'un CD en édition limitée devrait provoquer cette ultime prouesse. Patience, le verdict ne devrait pas tarder à tomber ! En attendant, on vous conseille de l'écouter pour la 8000 ème fois en moins de trois jours.