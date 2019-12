Mariah Carey : All I Want For Christmas, découvrez le nouveau clip (VIDEO) !

Mariah Carey pourra se vanter d'avoir sorti LE tube pop de Noël : 25 ans après sa sortie, All I Want For Christmas is You est toujours aussi populaire - pour preuve, il a enfin atteint la première place du top Billboard cette semaine. Et pour fêter ça, la diva nous offre une toute nouvelle version du clip. Découvrez sans plus attendre Make My Wish Come True Edition !

Plongez dans la féérie des fêtes de fin d'année avec clip Ô combien magique (et peut-être un peu kitsch ? Mais hey, c'est justement ce qu'on aime avec Noël). Vitrines scintillantes, Père Noël, Patinoire... tous les classiques des fêtes sont réunis dans une vidéo - le tout porté par le titre signé Mariah Carey qui, pour l'occasion, a revêtu sa plus belle combinaison rouge.

Allez, on vous laisse le regarder en boucle pour mieux vous préparer à la semaine qui arrive !