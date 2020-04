Mariah Carey : 12 ans après sa sortie, l'album E=MC² est à nouveau en tête des charts !

Le 15 avril 2008, après trois ans d'absence et l'énorme succès de son précédent opus The Emancipation of Mimi, Mariah Carey dévoile son onzième album studio : E=MC². Une fois de plus, la chanteuse se hisse en tête des charts du monde entier. Grâce au tube Touch my Body, la chanteuse américaine détient désormais un nouveau record : celui de l'artiste ayant le plus de singles classés numéro 1 dans le Billboard Hot 100. Pas vraiment de quoi bousculer l'interprète de Hero qui aurait vendu plus de 200 millions d'albums tout au long de sa carrière. Il y a quelques jours, à l'occasion du douzième anniversaire de sa sortie, les fans de Mariah Carey ont tenu à marquer le coup grâce au hashtag #JusticeForEMC2. Un engouement qui a notamment permis à l'album (actuellement disponible pour 4,99$) de se hisser en tête du classement iTunes. Un véritable exploit pour un artiste vivant mais qui était déjà arrivé en 2018 avec l'album Glitter, sorti en 2001 et victime d'un échec commercial à l'époque. Rien n'arrête les fans de la diva visiblement...