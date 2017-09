On ne le présente plus : acteur, réalisateur et humoriste, Manu Payet s'est fait une place de choix dans le coeur des français. Nous York, Radiostars, Situation Amoureuse : C'est compliqué... faut-il vraiment continuer ? Sa carrière cinématographique est brillante mais il ne faut pas oublier que Manu Payet est aussi un homme de scène ! Et ce matin, il est passé dans les studios du Virgin Tonic pour présenter son nouveau spectacle. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, sachez qu'il était dans notre Guest Room pas plus tard qu'il y a deux jours !

Coucou Manu bienvenu dans la bande de p'tits loups doux dingues ???????????????????????????????????????????????? #VirginTonic — Patticia Bolle (@patricia_bolle) 15 septembre 2017

Parce qu'il n'est pas simplement venu pour regarder l'équipe travailler, il est celui qui a offert un loyer à 9h20 ! Mais trêve de plaisanterie, il est temp de parler du spectacle qu'il est venu défendre : Emmanuel, ce nouveau show dont Virgin Radio est partenaire, sera lancé le 4 octobre prochain et se jouera jusqu'au 31 décembre à Paris (au Théâtre de L'Oeuvre). Après ça, il sillonnera la France pour venir vous le présenter ! Mais, que vous réserve t-il ? Pour le savoir, il faudra le voir sur scène !