Mans Zelmerlow : Gagnez des places pour son concert du 25 avril au Yoyo à Paris

Après avoir remporté l’Eurovision en 2015 avec le titre Heroes, Mans Zelmerlow a réellement réussi à se faire un nom à l’international dont en France notamment. Fort de son succès dans l’Hexagone, il a même traduit son titre Should’ve Gone Home dans la langue de Molière (ce qui a donné Je ne suis qu’un Homme). Son dernier album Chameleon est sorti en décembre 2016, et porté par les titres tels que Fire in the Rain ou encore Glorious, il a déjà séduit un large public. L’artiste suédois sera en tournée en France à partir du 23 avril prochain pour nous présenter sa pop bien troussée en live et passera par le Yoyo à Paris le 25 avril. Devinez qui vous fait gagner vos places pour ce concert événement… Suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos places pour le concert de Mans Zelmerlow au Yoyo à Paris le 25 avril prochain, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant au préalable bien renseigné vos coordonnées avant le 24 avril à 15h, quelques heureux gagnants seront alors tirés au sort et remporteront leurs tickets pour aller applaudir Mans Zelmerlow en live sur la scène du Yoyo. Bonne chance à tous et n’oubliez pas de lire notre règlement !